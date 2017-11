Megérne egy külön tanulmányt, hogy a lengyel kultúrában miért honosodott meg ennyire mélyen, és kirobbanthatatlanul a jazz, mindenesetre a világ lemezboltjaiban törzsvendég Polish Jazz sorozat darabjai, a mai napig telt házzal dübörgő fesztiválok, és a világ minden táján ismert és elismert zenészek remek lenyomatai a műfaj iránti tömeges elkötelezettségüknek.

A lengyel intézet ötödik alkalommal rendezi meg a Polska Jazz fesztivált, és ahogy eddig, most is igazi klasszisok jönnek budapesti Opus Jazz Clubba csütörtökön és pénteken. A két legnagyobb dobás egyértelműen Miroslav Vitous fellépése, aki az egyik legsikeresebb jazz zenekarnak, a Weather Reportnak volt alapító tagja Wayne Shorter mellett, de játszott Chick Corea és Miles Davis oldalán is, valamint több lemezét is a műfaj egyik legkiemelkedőbb kiadója, az ECM jegyzi.



A másik érdekesség Zbigniew Namysłowski kvintettjének koncertje lesz. A lengyel multiinstrumentalista, de alapvetően szaxofonosként ismert zenekarvezető 1958 óta aktív, és többek között arról is híres, hogy ő volt az első kelet európai zenész, akinek nyugaton önálló albuma jelenthetett meg.

A fesztivál programjait a BMC Ház honlapján találhatják meg.