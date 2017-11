Bár elvesztette állását, mégis azt mondja, hogy soha életében nem érezte magát ilyen jól Juli Briskman, akinek a fotójával csak az nem találkozhatott, aki végigszórakozta a hétvégét.

A történet szerint a nő épp biciklizett, amikor Trump konvoja elhaladt mellette. Hirtelen a bevándorlásellenes DACA-törvény károsultjaira, az egészségbiztosítás nélkül maradt emberekre, és az áram nélkül maradt Puerto Rico-i tömegekre gondolt, amikor szinte reflexszerűen bemutatott a konvojnak, mert hogy miért is golfozik Trump, amikor lenne más dolga is?

Az 50 éves nőt az elnök fotósa kapta le, és a Fehér Ház beszámolójából kezdett el terjedni, miután a Guardian is felkarolta a képet.

Briskman még próbálkozott, hogy elébe megy a bajnak, és jelezte főnökeinek, az állami megbízásokat is teljesítő Akima LLC vezetőségét, hogy a képen ő található, akik nem voltak annyira elnézőek vele, és arra hivatkozva, hogy Twitterén és Facebook oldalán is ez a profilképe, kirúgták. A nő szerint kettős mércét alkalmaztak, ugyanis nem járt ennyire rosszul az az alkalmazott, aki "fucking libtard asshole"-nek hívott valakit nyilvánosan. Az ő esetében elég volt törölnie a bejegyzést, és csak figyelmeztetésben részesült.



