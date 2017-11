Pénteken adta ki a hírt az MTI – ami alapján én is megírtam ezt a cikket –, hogy elkészült az első magyar filmturisztikai alkalmazás. Egy olyan okostelefonos app, amely segítségével, mint írták a készítők közleményében, „az érdeklődők átélhetik a forgatási helyszínek egyedi varázsát és a különböző világvárosok hangulatát.”

Csakhogy az első nem az első, tudtam meg mostanra. Felhívták ugyanis a figyelmemet a már tavaly nyáron kiadott, szintén budapesti forgatási helyszínekkel foglalkozó alkalmazásra, a „100 Faces of Budapest” appra (iPhone-okra itt tölthető le, androidos alkalmazást nem találtam). Ez az alkalmazás filmekre keresve vagy lokáció alapján mutatja be a forgatási helyszíneket, ahol lehet, a filmekből származó képekkel illusztrálva. Az adatbázisában a tavaly májusig DVD-n is kiadott, nálunk forgatott külföldi filmek szerepelnek.