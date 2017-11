A Történelemtanárok Egylete (TTE) az, aminek a neve alapján gondolni lehet, illetve egy kicsit talán több is annál: amellett, hogy összefogja az ország töritanárait, rendszeres és tudományos értelemben is komoly tevékenységeket folytat, konferenciákat szervez (legutóbb éppen arról, hogy mit kezdjünk a most százéves orosz forradalommal és hogy hogy érdemes tanítani az 500 éves reformációt), és miközben szakmai munícióval látja el a tanarakat, tankönyv-, iskolai atlasz- és tantervügyekben is aktívan monitorozza az oktatáspolitikai fejleményeket.

Na ők azok, akiknek annyira kicsi a költségvetése, hogy egy szimpla fénymásolóra sem futja, ami pedig egy hasonló szervezet a működéséhez azért mégiscsak kellene. Utolsó próbálkozásként az internet népéhez fordultak, hátha összejön a szükséges 100 ezer forint, és csorognak is az adományok, de az összeg még nincs meg. Ha úgy gondolja, itt tud segíteni nekik, ha bankkártyával adna, vagy pedig ezen a számlaszámon:

11705008 – 20133762