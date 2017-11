Sőt, most éppen mi működtetjük, ha nem is szándékosan: a november 7-i centenáriumi anyagunkba mindenféle történeti verziók, ügynökjátszmák, internacionalista óvszerek és misztikus forradalmi tanok közé nyugodtan betettünk egy olyan képet is, amin van két apró probléma: Trockij és Kamenyev, pontosabban az, hogy nincsenek rajta.

Ismert, hogy miután Sztálin módszeresen meggyilkoltatta volt eszme- és párttársait, visszamenőlegesen is likvidálta őket, úgyhogy a közös fotókról kiretusáltak mindenkit, aki utólag nem számított már annyira jó elvtársnak. Ez történt azzal a híres 1920-as felvétellel is, ami Lenin vörös katonák előtt tartott Szverdlov téri beszédét örökítette meg, és amin a szemet azonnal Lenin furán oldalra hajló, a képnek erős dinamikát kölcsönző testtartása ragadja meg.

Ami azonban most érdekes, azok az emelvény lépcsőjén a mellékalakok, illetve az, hogy nincsenek ott. Az eredeti fotón ugyanis ott áll Trockij is, mögötte, félig takarásban pedig egy másik fő ideológus, a Pravdát is szerkesztő Kamenyev.

Az 1917-ben még meghatározó két bolsevik vezetőt fokozatosan radírozták ki a fotóról, hiszen micsoda dolog lenne, hogy ott vannak Lenin, az érinthetetlen mellett, miközben Sztálin elvtárs nincsen sehol?

Az 1920-as képről előbb Trockij tűnt el. Vele a párt vezetői 1925-ben számoltak le, akkor a Trockij-ellenes trojkának még speciel Kamenyev is a tagja volt. Így ő ekkor még maradhatott. Íme:

Fotó: Fotograaf onbekend Trockij már nincs, Kamenyev még ott van.

Nem sokkal később azonban Kamenyev végzetes hibát követett el: átpártolt az árulónak bélyegzett Trockijhoz Sztálin ellenében, ezért őt is kizárták a pártból, később Szibériába száműzték, majd a harmincas évek tisztogatásaiban ki is végezték. Múltbéli énje már korábban elhalálozott, követte Trockijt a soha nem létezett bolsevikok retusált árnyékvilágába. Maradt Lenin és a tömeg, a tömeg és Lenin, és senki más, a Sztálin által jóváhagyott ikonográfia magányában – annyira, hogy az eredeti szereplők még a XXI. századi nyugati képügynökségek fotóiról is hiányoznak.