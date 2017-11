Szanyi Tibor magyar Donald Trumpként, vagy a szoci Deutschtomiként trollkodik keresztül kasul. Írja, ami éppen az eszébe jut. Őszintén mondhatom, hogy mindannyiunk szerencséjére, hiszen így a politikusi öltöny mögött látható lesz Szanyi valódi énje, egy sötét, de annál agresszívebb ember képe.

És ezt most nemcsak a hétfő éjszakai ámokfutása miatt írom, hanem tapasztalatól. Szanyi ugyanis regisztrált Tumblr-felhasználó, lehet követni, miket írogat, kivel szeret vitatkozni, kiket néz le, látni, milyen eszmék és gondolatok vezérlik. Nem nagyon láttam még olyan posztját, amivel valakit ne sértett volna vérig, ha pedig más bloggerek felhívják a figyelmet, hogy potenciális választóival beszél, pont tesz rá.

Jól megél az EP-s fizetéséből, és Brüsszelből vagy Strasbourgból könnyű lehet lesajnálni azokat, akik itthon szívnak.

Visszatérve az éjjeli FB-posztjára, valamilyen okból Marton László szexuális zaklatása és Sárosdi Lilla szerepei közé tesz egyenlőségjelet. Szanyi szerint, hogy ha a színésznő Sárosdi Lilla a színpadon levetkőzik, akkor azért ne csodálkozzon már azon, hogy 20-30 éve Marton László kocsijában egy péniszt gyömöszöltek volna az arcába.

Marton és a történetéből kinőtt tömeges szexuális abúzus témáját a politikusok ezidáig kerülték, hiszen rettenetesen érzékeny téma, számos nő és férfi jött elő a saját szexuális zaklatásával, és ki tudja, hogy kit temet még maga alá a lavina.

Sok-sok érzékenységet és empátiát követel a téma. De nem Szanyinál.

Hogy Szanyi a véleményével nincs egyedül, az egészen biztos, de az okosabbak ilyenkor inkább hallgatnak, vagy mint ahogy néhány párttársa is teszi, rámutat az érzéketlenségre. Szanyit még a saját párttársai is melegebb éghajlatra küldik. Tüttő Kata például felvetette, hogy Szanyi esetleg attól tarthat, róla is kiderülhet ez vagy az. Ujhelyi István viszont felszólítja Szanyit, hogy álljon le.

De Juhász Péter Együtt-elnök is odakommentel, és megpróbálja Szanyinak elmagyarázni, mi a különbség egy színházi szerep és egy valódi inzultus között.

De Szanyit nem lehet meggyőzni. Beleállt. Persze nem tudhatom, hogy ma reggel felébredve is ugyanolyan jó ötletnek tartja-e a posztolást mint tegnap, mindenesetre ha wc-re megy, és végezetül belenéz majd a fajanszba, saját emberségét és hitelét láthatja eltűnni a lezubogó vízben.