T. kollégám épp reumatológust keresett egy rokonának, és már épp ajánlottam is volna egyet, amikor eszembe jutott, hogy nem akarok kiszúrni vele.

Drága magánrendelés helyett inkább küldje csak el Orbán Gáspárék amerikai típusú laza szektájába, ahol a fantasztikus gyógyulások menetrendszerűen érkeznek. Megnéztem, és lássatok csodát, rögtön jelet is kaptam, legutóbb ugyanis épp Benedek gyógyult meg gerincproblémájából.

Higgyetek a Facebookon talált feliratom tanúságtételének: egy imakezeléstől kiegyenesedett Benedek gerince, csökkentek a fájdalmai, mozgásszervi problémái enyhültek. Véletlen? Aligha!

Olcsóbb is, gyorsabb is, mint a gyógytorna, hagyományos templomokban meg eddig kevésbé gyógyított nálunk a Jóisten így pikk-pakk. Az öreg nénik nem imádkoztak eléggé, vagy nem tudom, mi lehetett a baj. De nem is fontos, az ilyen kézrátételes csodatevők közül régóta a Felház a legtrendibb, egyszerűen hanyagság nem kipróbálni őket.