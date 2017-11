Pedig előre szólt a Magyar Nemzeti Bank (MNB), hogy szerdán senki se ijedjen meg Budapesten és más nagyvárosokban, ha egyes bankok környékén a szokásosnál több rendőr tűnik fel. Ma ugyanis készpénzszállítási tesztet végez a jegybank bank- és postafiókok környezetében.

Fotó: Index.hu

Ennek ellenére felbolydult a szerkesztőség, amikor percekig szirénázó rendőrautók zaját lehetett hallani az épület melletti OTP-ből. Kollégánk le is fotózta a készülődést, így most már képünk is van arról, hogy milyen az, ha egy bankból nem visznek, hanem oda hoznak pénzt. De hogy mégse legyen nyugodt az napunk, arról az MNB-közlemény utolsó előtti mondata gondoskodik:

„Az MNB a teszteléssel egy nem várt, rendkívüli helyzet fellépésének esetére a lakossági készpénzellátás biztosításához szükséges folyamatokat modellezi.”