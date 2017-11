Fergus Wilsonnak több száz lakása van az angliai Kentben, amelyeket bérbe ad, de nem akárkinek. A 69 éves főbérlő márciusban kiadta a lakásait bérbe adó ügynökségeknek, hogy ne adják ki a lakásait indiai és pakisztáni bérlőknek, mert „curryszag marad utánuk a lakásban”.

Ez persze a faji diszkrimináció tipikus esete, be is perelték a férfit, a bíróság pedig most kimondta, hogy természetesen az ilyen diszkrimináció jogtalan. Wilson magát védte a perben, a védőbeszédében pedig arra hivatkozott, hogy szerinte a környéken mindenki egyetért vele, és azt mondta, hogy teljesen jogos, ha valaki nem akarja megvenni később a lakásait, mert beszívta a fal a curry szagát.

Minden főbérlő ugyanígy gondolja, én azért vagyok a bíróságon, mert ki is mondtam, amit gondolok

– védekezett Wilson.

Ugyan nem jó érv a faji diszkrimináció ellen, de a Sky News cikke szerint Wilson gyakorlatilag mindenkit utál. Korábban egy hosszú listát küldött az ingatlanügynökségeknek, hogy az indiaiak és pakisztániak mellett kinek nem akarja kiadni a lakásait:

vízvezeték-szerelőknek,

kisgyerekes családoknak,

egyedülálló szülőknek

és bántalmazott feleségeknek.

Egy igazi aranyember.