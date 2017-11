A játékot kiadó Activison szerint kétszer olyan jól veszik a második világháborúhoz visszanyúló Call of Duty-t, mint a tavalyi, Infinite Warfare űrös-lövöldözős verziót. Pontos számokat nem említettek a Playstation 4-es eladásokról, de még egy hasonlatot bedobtak:

többet adtak el belőle az első napokban, mint amennyit a Thor: Ragnarok és Wonder Woman hoztak a moziban a nyitóhétvégéiken. Még úgy is, hogy a Call of Duty nagyjából nyolcszor drágább, mint egy mozijegy.