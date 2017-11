A szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey-t kirúgta az ügynöksége, a CAA (Creative Arts Agency), és a pr-cége is beintett neki, így Spacey karrierje igen gyorsan halad a teljes megsemmisülés felé. Ráadásul a Netflix leállította a House of Cards utolsó évadának forgatását és megszüntette minden kapcsolatát a színésszel. Spacey azonban nem csak magának és az áldozatainak ártott a viselkedésével, hanem Maryland államnak is csúnyán betett.

Amennyiben a House of Cards utolsó évadát nem folytatják, akkor 100 millió dollártól esik el Maryland. Ugyanis csak a sorozat 4. évadához 2700 embert béreltek fel az államból ilyen-olyan munkákra, az 5. évad pedig 129 millió dollárral (a vásárolt termékek és szolgáltatásokkal együtt) járult hozzá Maryland gazdaságához.

