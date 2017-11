Most, hogy újra Star Wars-lázban ég a világ, ismét előjönnek olyan nagyon lényeges és fontos kérdések, hogy most akkor mikor is játszódik ez az egész. Patrick Johnson, a Georgetown Egyetem adjunktusa Physics of Star Wars: The Science Behind a Galaxy Far, Far Away című könyvében többek között erre keresi a választ.

A tudós szerint a legjobb elméletek abból indultak ki, hogy az ősrobbanás 13,7 milliárd évvel ezelőtt következett be, tehát ez az alap. Az első galaxisok egymilliárd évvel ezután jöttek létre, valamint legalább további kétmilliárd év kellett ahhoz, hogy többsejtű életformák is kialakulhassanak az univerzumban, valamint még egymilliárd, hogy felismerhető teremtményekké fejlődjenek. A naprendszerek kialakulásához 500 millió év kellett, a miénk 4,6 milliárd évvel ezelőtt jött létre, és legjobb tudásunk szerint nagyjából ennyi kell ahhoz, hogy az intelligens élet kialakuljon.

Mindezek alapján Johnson szerint a Star Wars legkorábban 9 milliárd évvel a nagy bumm után játszódhat, vagyis mindössze csekély 4,7 milliárd évvel a mi korunk előtt.

