Vércukorszint-mérést tartottak ma az Index szerkesztőségében az Egy Csepp Figyelem Alapítvány munkatársai a közelgő Diabétesz világnap alkalmából (november 14,). Aki kérte, azt ujjbegyen szúrták, majd egy gyorsteszt segítségével azonnal meg is mutatták az eredményt. Nagyon örülünk, mert

hiába terjesztették egyesek a szerkesztőségben, hogy ez fájdalmas, alig érezni a tűszúrást, senkinél nem mutattak ki magas vércukorszintet.

Szombaton videót is láthatnak a nagy eseményről. Mit gondol, hány kimutatott cukorbeteg van Magyarországon, és hány olyan ember van, aki nem is tudja magáról, hogy diabéteszes? Lehet, hogy ön is közéjük tartozik? Holnap minden kiderül.