"Az alkotás remekül mutatja be édesapánkat, mert ő az életben is nagy, karizmatikus ember volt, tele szenvedéllyel és a nagy szívével. Biztos, hogy most is figyelt minket az angyalok közül" – mondta a Borsnak adott interjújában Cristiana Pedersoli, a színész egyik lánya.

Cristiana Pedersoli már korábban is járt Magyarországon, ezúttal pedig az apjáról mintázott szobor átadójára érkezett a nyolcadik kerületbe. A lapnak azt mondta, a család tudta, hogy Bud Spencer népszerű az országunkban, azt azonban nem gondolták volna, hogy még szobrot is állítanak a tiszteletére.

Bud Spencer lánya azt is bevallotta, hogy gyerekként ő is szerelmes volt Terence Hillbe. "Később természetesen változott a kapcsolat, de rendszeresen feljárt a laká­sunkba, és sokszor evett spagettit, mert imádta édesanyánk főztjét" – tette hozzá.