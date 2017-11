Nézzenek rá erre a festményre, és mondják azt, hogy önök szerint nem egy okostelefon van-e a kamaszlánynál! A monitort tartó kezek és könyökök hajlási szöge, a messenger villanását figyelő, a világot kizáró lesütött szemek: ez a látvány nagyon ismerős, későmodern tapasztalat.

De hát az nem lehet, ez a festmény 1860 körül készült!!!

A kérdéses kép az osztrák biedermeier festő, Ferdinand Georg Waldmüller Die Erwartete című festménye, amely a müncheni Neue Pinakothek múzeum gyűjteményében látható. A kép már sokkal előbb ott volt, mint hogy tudnánk, mi is az az okostelefon, de az elmúlt években már több blogposzt foglalkozott azzal, hogy mennyire úgy néz ki, mintha a címadó várt lány mélyen a telefonjába merült volna.

A Vice most utána járt, hogy vajon mi lehet a lánynál lévő tárgy, már ha elvetjük azt a lehetőséget, hogy Waldmüllert egy időutazó ihlette meg, akinek valahogy a múltban is működött a telefonja (ami persze azt feltételezi, hogy míg az időutazós technológia hihetetlen gyorsasággal kezd majd fejlődni a közeljövőben, a telefonok viszont továbbra is ugyanúgy néznek majd ki, mint most). A lap munkatársa mindenesetre megkérdezte Gerald Weinpoltert, az art-austria.at nevű ügynökség szakértőjét, aki szerint Waldmüller képén az imakönyvét szorongató lány látható.

Na persze, mert egy csukott imakönyv annyira érdekes, hogy a lány se azt nem veszi észre, hogy a lába alól mindjárt elfogy az út, se azt, hogy pár lépésnyire egy fiú várja virággal, térdre ereszkedve! Szerintem telefon az. Na de önök szerint?