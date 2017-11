A Nemzet Sportolója, a 96 éves Keleti Ágnes most Budapesten él, de az izraeli tévé kíváncsi volt rá – kettős állampolgár, 56 után ott telepedett le –, milyen erőben van. Róth Tamás ezt a fotót küldte el nekik az ötszörös olimpiai bajnok tornászról.

A Testnevelési Egyetemen csarnokában melegített be az 1952-es és 56-os olimpia bajnoka, aki most a legidősebb bajnok is egyben.