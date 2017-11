Az mindig hír, ha Orbán Viktor új hátizsákkal tűnik fel. A miniszterelnök nyolc évig használta a 2006-os futball-vb emblémás hátizsákjával, amit aztán a 2014-es vb táskájára cserélt le. Egy szakmai konferencián ugyan lefotózták egy reklám hátizsákkal, de ő is megmondta, hogy az csak tartalék lehet. A miniszterelnök tavaly a Facebookján írta meg, hogy abudapesti úszó-vb miatt érik a táskacsere. Azt nem tudjuk, hogy hordta-e azt a zsákot, de most már biztosan lesz helye az úszócuccának. Orbán Wladár Sándorral, a magyar szövetség elnökével találkozott, hogy egyeztessenek a minden gyerek tanuljon meg úszni programról. A találkozóról készült fotó alapján úgy sejtjük, Orbán a válogatottak által is hordott táskából kapott egyet.