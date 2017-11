Kaptam négy olvasói levelet is a román gázüzemű buszokról szóló posztra, amiket egyrészt ezúton köszönök, másrészt szeretném megosztani a többi olvasóval is, mert roppant érdekesek.

Így emlékszik vissza Attila: "Úgy hívták ezeket a buszokat, mármint a tartályokat, hogy Elena Gay. Akkoriban volt egy 6 részes amerikai sorozat a tévében az atombomba ledobásáról, aminek az volt a címe, hogy Enola Gay. A B-29-es repülőt nevezték így el a kapitány anyjáról. Tibbets kapitányt Patrick Duffy , azaz Bobby Ewing játszotta. Az Elena meg nyilván Ceausescunéra utal."

Imola is közvetlen élményeiről számolt be: "Az a helyzet, hogy eszünkbe sem jutott NEM felülni ezekre a buszokra. Kit érdekelt hogy ez a guruló bomba, örültünk, hogy felbukkant egy busz és ha szerencsénk volt, akkor fel is bírtunk rá gyúródni. Más világ volt az. Nemigen gondolkodtunk. Nem volt szabad."

Tamás pedig néhány technikai részletre hívta fel a figyelmet: "Ha egy mai modern metánbusz (=CNG) szép tetőburkolatát lebontod, ugyanez a látvány fogad, esetleg annyi különbséggel, hogyha modernebb, kompozit tartályos darabról van szó, akkor esetleg ehelyett úgy néz ki a tartály, mintha a szürke ötven árnyalatára készült szíjmelinda-szatyor-kollekcióból varrták volna, hidd el, az sem túl bizalomgerjesztő. Egyébként eszméletlen szigorú előírások vonatkoznak rá, előbb bízom egy ilyenre az életemet, mint egy átfolyós vízmelegítőre."

Egy másik Attila pedig linket küldött, ezzel a kommentárral: "Ha a román metán megoldástól ráz a hideg, akkor ettől padlót fogsz."