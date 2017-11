A Mattel a Glamour hétfői Women of the Year gáláján mutatta be az első hidzsábot viselő Barbie babáját, amelyet a riói olimpián sporttörténelmet író Ibtihaj Muhammadról mintázták. Ő volt az első nő, aki 2016-ban, az amerikai olimpiai csapat tagjaként hidzsábban mutatkozott.

Muhammad a Twitteren azt írta, hogy egy gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy a kislányok mostantól hidzsábos Barbie-kkal is játszhatnak. A muszlim nők hagyományos fejkendőjét viselő baba a 2015-ben indult, Barbie Shero nevű kollekció darabja, amely már Gabby Douglas tornászról és Avy DuVernay filmrendezőről is megemlékezett.

A hidzsábos babák 2018-ban kerülnek majd a boltok polcaira.