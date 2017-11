Elmondom röviden és hosszan, hogy mit gondolok erről az MTI-hírről:

A fővárosi taxisok 10 százalékos tarifaemelést kezdeményeznek

Röviden:

Hogy. Van. Pofátok. Ti. Aljas. Gazemberek.

Hosszan:

Szóval alig másfél évvel azután, hogy a taxisok kihisztiziték, hogy a konkurencia eltűnjön, árat emelnének. Ezzel több gondom van:

amikor 2013-ban egységesítették a tarifát, hirtelen sokkal több százalékkal lett drágább a taxizás (a társaságnál, amivel utazni szoktam, 30% körül volt ez a szám),

az egységes tarifával a piaci versenyt meggyikolták és a hulláján sárga konvojjal hajtottak keresztül, és ez meg is látszik azóta a szolgáltatás színvonalán,

amikor az egységes tarifa megszületett, 450 forint volt a benzin, most valamivel több mint 350, ezért sem látom indokoltnak az emelést,

a taxisok nem tudnak számolni, ha pénzről van szó. Idézem tovább a hírt: "280 forintról 320 forintra emelkedne a kilométerenkénti fuvardíj, 70 forint helyett 80 forint lenne a várakozási díj, az alapdíj pedig 450 forintról 600 forintra nőne." Kérdezném: ez hol a túlpörgetett taxiórás, külföldit lehúzós, gépzsíros búbánatban 10 százalék??? 280-ról 320-ra – ez 14,3%-os emelés. 70-ről 80-ra – szintén 14,3% körül van. 450-ről 600-ra – ez pedig 33,3%.

Persze, tudom, hogy van Taxify, ha épp olyan a szitu, használom is (bár mostanában inkább éjszakaizom és zenét hallgatok), de attól még sárga karosszériákat tudnék szaggatni Hulk módjára, annyira feldühít, ami az elmúlt években taxispiacon történt. És nem is csak az Uber (az se szent, persze, de legalább visszahozta a versenyt) kigolyózására gondolok, hanem a szigszalaggal ragasztott 1280 forintra, az ellenőrzéseken tömegesen fennakadt hiénákra (elvileg tőlük tisztult meg a piac a korábbi rendeletekkel, ugye, de hát dehogy tisztult meg), és persze arra, hogy a rezsim folyton lefekszik ennek a rém ellenszenves szolgáltatói csoportnak. Most is le fog feküdni, ide a bökőt.

Mindeközben a szolgáltatás színvonala tényleg egyre rosszabb: mivel nincs konkurencia, lassan nincs már nap, amikor csúcsidőszakban ki tudnák szolgálni az igényeket. Nehezen elérhető diszpécserek, kevés ügyintézővel appra kényszerítés, ugyanakkor ezer sebből vérző, pontatlan és hazug appok – ez ma a budapesti taxispiac. (Visszatérő jelenség nálam, hogy appal rendelek autót, aztán felhív a diszpécser 5-6 perc múlva, hogy bocs, de mégsincs autó, és nem tudja, mikor lesz. Olyankor tanul tőlem néhány új szót.) Az emberi oldalon meg gyakran előforduló pökhendi nézzeuramozás és/vagy folyamatos kéretlen kommentárok minden sávváltáskor, a BKK által is feltárt olcsó trükközések és meredek pofátlanságok (például 2013 óta taxisnak nem adok borravalót, és sokszor úgy kell elkérni a visszajárót, mert a sofőrök egy része kreatívan kerekít). Mindez a régióban messze a legdrágább tarifán, amit a főváros rendelettel biztosít, fenntartva egy káros piaci klímát. Lehet, hogy mégsem volt olyan rossz az a verseny.