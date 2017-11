Bakró-Nagy Ferenc az értelmetlen infografikák című sorozatban összeszedte, hogy mi nem stimmel a taxisok 10%-os áremelésével: röviden az, hogy baromira nem 10%.

A taxis témák teljesen értelmetlen kommentháborúkat szülnek, ahol ritkán van szó tényekről: az egyik tábor szerint minden taxis késes gyilkos, a másik tábor szerint meg szörnyű taxisnak lenni, mert 12 éves kisminkelt lányok vitetik magukat két sarokkal arrébb, de ezalatt összehányják az autót. De miután az infografikás mindeközben-poszt kikerült a Facebookra is, Jani, a taxis válaszolt is Ferinek, és utazási tippeket is adott neki (vigyázat, csúnya szavak jönnek):

Az ilyen INDEXES kis pöcs utazzon Bkv- val!! Vagy az anyja halottaskocsiján! Ki a kurva anyád mondja neked hogy Taxizz?? Mi hívunk hogy elakarunk vinni ennyi és ennyi összegért???Vagy te hívsz önszántadból??? SENKINEK SEM KÖTELEZŐ!!! Elég volt a mindenkit lejárató irományokból.Faszcibáló kis Buzik!!!