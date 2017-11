Arról már korábban írtunk, hogy Amerikát miként hódította meg egy görögországi migráns, és nagyon úgy tűnik, hogy Giannis Antetokounmpónak még mindig nem szállt a fejébe a dicsőség. Pedig az előző évhez képest még durvább szezonja van, és már potenciális MVP-ként beszélnek róla sokan.

A kosaras Milwaukee-ban tartott dedikálást egy helyi zöldségesnél, de az egyórásra tervezett program jóval hosszabb lett, mivel több ezer ember volt kíváncsi a görög játékosra, akin látni, hogy még mindig ugyanolyan elkerekedett szemekkel reagál a saját sikerére, mint amikor életében először megérkezett Amerikába.

@Giannis_An34 when you realize their’s over 1,000 people in a pick n save waiting for you... pic.twitter.com/VNB2jCCmv1