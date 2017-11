Jó 13 éve volt már, hogy megjelent A hihetetlen család a Pixartól, amit általában a stúdió legjobb filmjei között szoktak emlegetni valahol a Toy Story vagy a Némó nyomában szintjén.

Furcsa is, hogy a spinoffok és folytatások - és különösen a szuperhősök korában - korában miért csak most döntött úgy a Pixar, hogy folytatást készít a klasszikus meséhez. Mindenesetre A hihetetlen család 2 jövő nyáron kerül a mozikba, és most kijött egy nagyon rövidke kis teaser, amiben a család új babája játszadozik a képességeivel édesapja legnagyobb örömére, majd bánatára.