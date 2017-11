Karácsony előtti negyedik vasárnap kezdődik advent időszaka, amikor sokan beizzítják az adventi koszorút. Mivel idén december 24-e is vasárnap, ezért joggal gondolhatnánk, most most vasárnap, azaz november 26-án már meg is kell gyújtani az első gyertyát. Csakhogy ez koránt sincs így, mivel december 24-e nem karácsony, hanem karácsony előestéje, egyben idén advent negyedik vasárnapja is. Ezért az első vasárnap nem most, hanem majd csak jövő héten, december 3-án lesz.

