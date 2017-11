Autizmussal élő fiatalok rajzaival díszített designtárgyak mutatkoztak be a hétvégén Londonban. A Balassi Intézet által szervezett reTHINK Hungary and the V4 rendezvénye keretében a WAMP design vásáron kaptak helyet az Autistic Art márka jótékony célú termékei. A noteszeken, borokon, csokis dobozokon található grafikák az Autistic Art Alapítvány művészeti foglalkozásán születtek. A termékek eladásából az alapítvány 10 autista fiatalokat ellátó lakóotthont támogat és egy egyedülálló művészetterápiás programot is fenntart.

Az Autistic Art egyik célja, hogy megmutassa: autizmussal élő fiatalok közreműködésével is készülhetnek minőségi, művészi értékkel bíró termékek. A különleges művészeti foglalkozások pedig terápiaként és egyedi forrásteremtésként is működnek. A program az országban egyedül biztosít olyan művészetterápiás foglalkozást kortárs művészeti szemlélettel, amely mindenben megfelel az autisták igényeinek. A foglalkozásokra nagy szükség van, hiszen az autizmussal élő emberek jellemzően nem összefüggésekben, kontextusban gondolkodnak, sokkal inkább képszerűen. 40 százalékuk például egyáltalán nem beszél.