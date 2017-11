Alapvetően az országúti kerékpárnak és a trükközésnek nem sok köze van egymáshoz, de a versenyek közben is gyakran mókázó világbajnok, Peter Sagan már sokszor bebizonyította, hogy a koskormányos bringákkal is sok mindent meg lehet tenni.

Most az egyik csapattársa, Michal Kolar találta ki, hogy a vizes aszfalton nem muszáj gurulni, csúszni is lehet a kerekeken. A bringás Palma de Mallorca egyik lejtőjén mutatta be a kicsúszást vagy a bukást is kockáztatva, hogyan kell driftelni országútival.