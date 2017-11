A 2000-es évek elején mutatták be a most is használt F1-logót, aminek a trükkje ugye, hogy nem a piros rész az 1-es, hanem a fekete és a piros rész közti üres (fehér) rész adja a rövidítés második felét.

Na, most ezt cseréli le a Liberty Media, vasárnap lesz a bemutató. Három logótervet jegyeztek be szerzői jogi védelem alá, tehát szinte biztos, hogy valamelyik ebből a hármasból lesz az új logó. Egyik sem túl meggyőző, de legalábbis nem jobb, mint a most használatos. Önök mit gondolnak?