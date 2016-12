Szíriai építészhallgató lett az év ügynökségi fotósa

A magazin idei választása nemcsak a bátor helytállásnak szól, hanem felhívja a figyelmet a hírügynökségek átalakuló szerepére is. Szíriában az elmúlt két-három évben már annyira eldurvult a helyzet, hogy a nyugati lapok és ügynökségek a legritkább esetben küldenek saját fotósokat az ostrom alá vett városokba, mert a folyamatos életveszély egyre kevésbé kifizetődő. Ráadásul az országba bejutó külföldi tudósítók mozgástere is egyre jobban szűkül. A Szíriába hivatalos úton érkező tudósítóknak a szíriai kormánnyal kell együttműködniük, ami kizárja, hogy a felkelők álláspontját is megismerhessék.

Amikor a hírekben a szíriai kormányerők vagy orosz bombázók támadásainak áldozatait látják, a képeket olyan civilek készítik, akik elsőként érnek a helyszínre, mert maguk is a támadások kereszttüzében élnek. Ápolók, mentősök és az őket kísérő önkéntesek fotóznak, videóznak, a képek és a jelentéseik pedig titkosított csatornákon jutnak el külföldi szervezetekhez, ahonnan azután kerülnek az újságokba, hogy sikerült meggyőződni a valóságtartalmukról.

Szíriai kormányerõk légicsapásában súlyosan megsebesült férfi fekszik a Damaszkusz közelében fekvõ és a szíriai felkelõk uralta Duma egyik kórházában. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Ilyen önkéntes Badra is, aki a harcok kezdetétől fotózza az eseményeket, képeit pedig a világ legnagyobb hírügynökségei veszik át rendszeresen. Korábban a Reutersnek dolgozott, ma pedig az EPA felbérelt munkatársa. Dumában lakik, húsz percnyi autóútra Damaszkusztól, a szíriai kormány központjától. Városában a harcok 2012-ben kezdtek igazán eldurvulni, Badra családját szétszakították a harcok, otthonukat pedig légicsapás érte. A Time-nak azt is elmesélte, hogy végig kellett néznie, ahogy a szomszédja zavarában pohárral próbálta oltani a lángoló épületet. A városban mára alig maradtak felismerhető utcák, a civil lakosság pedig elmenekült vagy kénytelen földalatti bunkerekbe húzódni az állandó támadások elől.

Badra fotói azért különlegesek, mert nem csak a bombázásokat követő véres pillanatokat ismerhetjük meg a képein keresztül, hanem a háborús mindennapokba is bepillantást engednek. Szinte hiehtetlen, hogy négy év háború után egy ilyen helyen is vannak még gyerekek, akik ráadásul reggel ugyanúgy indulnak iskolába, mintha nem eshetne bármikor bomba a lábuk elé, vagy hogy a város szélében a méhészek ugyanúgy dolgoznak, mint akárhol a világban.

Badra nem tartja magát hősnek, saját szerepét kíméletlenül egyszerűnek látja. A Time magazinnal beszélgetve például azt mondta, tudja, hogy a képei nem segítettek eddig senkin, valószínűleg nem is fogja velük megváltani a világot, de amit ma csinál, az egy napon a történelem része lesz, amiből erre a borzalomra emlékezhetünk.

Bombatalálat következtében megsemmisült épület romjai a városban, 2016. november 22-én. (Fotó: Mohammed Badra / MTI / EPA)

Az ellenzéki Iszlám Hadsereg nevű szervezet egyik katonája rádiózik társaival egy lerombolt épület ajtajában. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Tűzoltók a füstölgő romok között a város ellen szeptemberben újraindított bombázások után. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Sebesült férfi egy kórházi ágyon Dumában, 2015. novemberében. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Szíriai kisfiúk játszanak az utcán Damaszkusz felkelõk uralta Tesrín nevû negyedében 2016. március 22-én. (Fotó: Mohammed Badra / MTI / EPA)

Badra sokat fotóz gyerekeket. Az ENSZ becslései szerint 500 ezer gyerek élhet a 16 ostrom alatt álló szíriai nagyvárosban, nekik közvetlen és mindennapos tapasztalataik vannak a háborúról.

Ezeknek a gyerekeknek nincs jövőjük, a múltjuk pedig csak vérrel és bombázásokkal van tele, úgyhogy, amikor mosolygó gyereket látok, mindig lefotózom. Fontos pillanatok ezek, értékes képek, mert ilyenkor én is mosolygok egy kicsit.

Diákok az al-Haját földalatti bunkeriskolában a Damaszkusz felkelõk uralta városnegyedében, 2016. októberében. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Szíriai méhészek dolgoznak Duma mellett, 2016. szeptemberében. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Sebesült szíriai fiú egy tábori kórházban, 2016. őszén. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Sebesült szíriai gyerekek Dumában, 2016. augusztus 24-án, egy kormánypárti vagy orosz légicsapás után. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Véres hordágyakat takarít egy kisfiú egy dumai tábori kórház halottasházánál 2015. november 19-én miután a szíriai kormányerők légitámadást hajtottak végre a közelben. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Noor szíriai graffitimûvész dolgozik legújabb alkotásán a főváros Damaszkusz Kabun negyedében. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)

Fagylaltot vásárol egy szíriai kislány a muzulmán szent böjti hónap a ramadán idején a Damaszkusz melletti Gútában 2016. június 23-án. (Fotó: Mohamed Badra / MTI / EPA)