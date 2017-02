Boldog kakas évét, jobb lesz a tavalyinál!

A maoista kocsmárossal gyorsan összehaverkodtam, az ott ragadt és megöregedett hippik is a kocsma előtt szívtak általában, és unalmukban a kóbor kutyákkal kergetőztek, és irigykedve néztek rám, hogy van munkám, és pénzem sört inni.. Az egyik parlamenti nap után szétdúlva találtam a szobámat. Mr. Shugat körülnézet, majd megállapította, hogy a nyitva felejtett ablakon bemászott egy majom, a vizemre és a tartalék banánjaimra utazott, és kirabolt. Mondjuk ezen nem csodálkoztam, láttam már tolvaj majmot eleget a városban. Amikor először ott jártam, mindennap felkapaszkodtam Katmandu leghíresebb buddhista szentélyéhez. A Majom Templomot tibeti menekültek lakták, ott ettem életemben először momót, ami leginkább a gőzölt húsos derelyére hasonlít. A templom lámája akkoriban egy 10 éves forma kisrác volt. A szertartások előtt a szerzetesek seprűvel kikergették a templomból a majmokat és a patkányokat, majd egymást dobálták papuccsal, ha valaki nem jó ütemben verte a dobot, vagy fújta a hosszú dudát. A kiskölyök láthatóan unta az egészet, szintúgy a szerzetesek, ha elkiáltotta magát, hogy vége, a szerzetesek egymást taposva rohantak ki a teremből – majmokat köpködni. Ez a szórakozás nekünk is megtetszett, egészen addig, amíg a kolostor lépcsőjén szembeköpött egyik majom majd 300 métert kergetett bennünket vicsorogva helyiek őszinte röhögésétől kísérve. A majmok egyébként különös szimbiózisban élnek az katmanduiakkal: elveszik azt, amire úgy érzik, hogy jár nekik, a szerencsétlen lakosok, meg beletörődve hagyják ezt. Sosem felejtem el azt a jelenetet, amikor egy szerencsétlen asszony két megrakott cvekkerel bandukolt haza a piacról. Néhány majom susmorgott mögötte, majd az egyik utána settenkedett, felugorva meglökte a hátát, a nő ijedtében elejtett mindent, a másik két majom meg felkapta a szatyrokat, és felrohantak az egyik ház tetejére, ott osztozkodtak. Amikor másodszorra jártam Katmanduba a majmok kikupálódtak, konkrétan a turisták kifosztására álltak rá, láttam menekülni majmot Nikon fényképezővel a kezében is. (Fotó: Vcg / Getty Images Hungary)