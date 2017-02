Álomország nőtt ki a sivatagból, de a lélektelenség megöli

A villanegyedet fallal is elszeparálják, egyszerű halandók be sem juthatnak, de van olyan tulajdonos, akinek ez sem elég: még saját ingatlana elé is kerítést húz, a biztonságérzet és magánélet védelme minden mást felülír. Őrökön, kamerákon át lehet csak bejutni. Nem véletlen, hogy Bertrand egyik alanya, Nour menekülne a nyomasztó csendből. A nyüzsgőbb Heliopolisba menne vissza, de a medencét és a kertet nem adná fel. (Fotó: Zaza Bertrand)