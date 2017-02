Egy hónapja Trump a világ leghatalmasabb embere

(Fotó: Kevin Lamarque / Reuters)

A hétvégén Trump elnökként is folytatta a Make America Great Again turnéját, a floridai Melbourne-ben mondott beszédet támogatói előtt. "A Fehér Házban minden olyan simán megy" - mondta, szerinte a média hazudik az embereknek. A nagygyűlésről azt mondta, "naggyá tenni Amerikát is egy kampány." Viszont ennek a floridai eseménynek is lett nemzetközi visszhangja, miután Trump a bevándorlás veszélyeiről szólva szóba hozta a brüsszeli, nizzai és párizsi merényleteket, majd hozzátette : "Nézzük meg, mi történt tegnap este Svédországban." A probléma csak az, hogy Svédországban egyáltalán nem történt semmilyen terrorcselekmény, vagy támadás, ezért a svéd kormány is magyarázatot követelt, az egészből pedig mém lett a közösségi médiában. A Fehér Ház először a romló bűnözési statisztikákkal próbálta magyarázni a megjegyzést, de miután kiderült, hogy a mutatók éppen, hogy javultak 2005 óta Svédországban, Trump kiírta a Twitterre, hogy a Fox Newson látott egy interjút. Abban egyébként egy dokumentumfilmes beszélt a svédországi bűnözés és a migráció lehetséges kapcsolatairól.