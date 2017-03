Birtalan Zsolt januárban második helyezést ért el az Elmentek című képével a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat művészet kategóriájában. A fénykép a Séta, utazás című sorozat egyik darabja, amely egy kb. húsz hónapig tartó időszak mindennapos, naplószerű fotózásának eredményeként született. A fotós ezalatt több ezer fotót készített, ezekből állt össze a Séta, utazás című kiállítás anyaga, amely hamarosan album formában is megjelenik majd, és amelynek képeiből most mi is válogattunk.

“Születésem óta budapesti vagyok, most mégis innen ide utaztam. Itt sétáltam, mint aki messziről érkezett. Magyar vagyok és turista. A képek a hiányról szólnak, séta közben azokkal beszélgettem, akik így vagy úgy, de nem sétálnak velem. Elmentek, vagyis a szó egyik értelmében meghaltak már, mint a nagyszüleim, vagy elmentek innen, egy távoli helyre költöztek, ahogy egyre több barát. Vagy esetleg mint azok, akikkel ugyanabban a városban élünk, de valamilyen oknál fogva már ritkán vagy soha nem találkozunk” – magyarázza képeit a fotós.

A kiállítást május 5-től láthatja majd a közönség a Fugában, és vásárolhatja meg az azonos című albumot is.

(Fotó: Birtalan Zsolt)

