Isten ujja belelóg a képbe

A Hórusz Archívum képei minden művészi szándék nélkül jöttek létre, most mégis egy múzeumban vannak kiállítva, valószínűleg a látogatók nagy része is fotográfiát szerető, művelő vagy tanuló lesz. Kardos Sándor Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr közel negyven éve gyűjti a talált fotókat. A kollekció ma már elképesztő méreteket ölt, a fényképek száma eléri a másfél milliót.

Ez az egész még az internet előtt kezdődött. Kisebb volt a képdömping, de volt. Viszont a fotóklubokon kívül nem nagyon létezett olyan hely, ahol amatőr fényképeket lehetett nézegetni. Aztán mindig is voltak, akik gyűjtötték a fotókat; legtöbben a régi képeket bolhapiacokról, szenvedélyből, de sokan haszon reményében is, néhányan meg is csinálták így a szerencséjüket. De ismertem olyan laboráns gyakornokot, aki a képkidolgozóban lopkodta az amatőr fotósok elrontott nyaralós képeit – ezeket nem kellett kiadni, mert nem sikerültek, nem is lehetett értük pénzt kérni. Mára már teljesen megszokottá vált, hogy elfuserált képeken röhögünk, és lementegetjük valahova, esetleg időnként posztoljuk is, hogy lássák, mennyire viccesek vagyunk. Elég csak az egyik szintén nagy kedvencemre, az orosz társkereső oldalak profilképes gyűjteményére gondolni, de a múzeumi megfelelőjének ott van például Erik Kessels, aki gyűjtő-szerkesztőből a képek sajátos tematizálásával válik önálló alkotóvá.

Lehet, hogy az idő lassan kikezdi majd az amatőr képek a varázsát, nem lesznek már annyira szokatlanok, mert túl sok van belőlük, és mindenki ezt tolja. El kell menni, meg kell nézni a kiállítást, aztán lehet dönteni, vagy csak átélni, hogy a műfaj mennyire régi. Persze érezhetjük úgy, hogy láttunk az abszurdnál is abszurdabbat – ki tudja, hogy egy kép készítőjének mi volt a szándéka, az is lehet, hogy a hiba nem is hiba, hanem direkt volt. Egyáltalán, mi is az, hogy hiba egy kép esetében? Egyre többen fedezik fel, hogy az elrontottnak hitt képek mennyire szórakoztatóak tudnak lenni, és egyre ritkábban azért, mert ismernék a rajta szereplőket. Kardos szerint képei a „véletlenszerűen zseniális képek gyűjteménye”, ahol „az Isten ujja beleért”, és ettől valami, az emberi szándék felett álló, tiszta, mágikus kép jött létre az ismeretlen szerzők közreműködésével. A névválasztás is a képek metafizikájára utal: Hórusz – Ozirisz és Ízisz fia – az égbolt ura, szemei a nap és a hold, szárnyaival átöleli az egész földet.

De mitől lehet egy ilyen gyűjtemény igazából különleges? Csizek Gabriella, a kiállítás kurátora ezt írja:

„Bár máshol, mások is gyűjtenek amatőr-privát-családi fotót, de ebben az esetben nem tematikus, nem szerzői és nem funkció szerinti gyűjtésről van szó, hanem egy, a képalkotás lényegét érintő mozzanatot középpontba helyező gyűjteményről. Ezért egyedülálló.”

(Fotó: Hórusz Archívum)

Mona Lisa Vakuval – Hórusz Archívum - Megtekinthető a Mai Manó Házban 2017. március 4. - 2017. május 14.,hétköznap 14 és 19 óra, hétvégén 11 és 19 óra között.