3200 km hosszan verne éket Mexikó felé Trump

Fali freskó a texasi El Pasóban.



Egyelőre persze semmi sem biztos, és a nemzetközi kereskedelmi rendszer sokkal bonyolultabb annál, mint hogy Trump csak úgy bevezessen egy importvámot, bár van rá precedens, hogy amerikai elnök hasonlót csinált. Nixon például egy évig 10 százalékos vámot vezetett be a japán termékekre 1971-ben a Japánnal szembeni túl nagy kereskedelmi hiányra hivatkozva. Mexikó és az Egyesült Államok is benne van a NAFTA-egyezményben, a Kanada, USA és Mexikó közötti szabadkereskedelmi övezetben, pont ezért válhatott szorosabbá a két ország közötti kereskedelmi kapcsolat a 90-es évek közepére. Ha pedig Trump – ahogy erről már amúgy beszélt – inkább kiszállna a NAFTA-ból, mint hogy futni hagyja Mexikót, akkor Kanadát is elvesztené, habár ezt kétoldalú egyezményekkel orvosolhatná. Az is fontos még, hogy Mexikó és az USA a WTO-nak, vagyis a világkereskedelmi szervezetnek is tagjai, ahol meg lehet támadni az ilyen lépéseket. (Fotó: Jim Watson / AFP)