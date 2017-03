Ez az én négygenerációs családom

„A napi rutin része az is, hogy apu kávéval ébreszti anyut, feltéve, hogy Mia kutya vagy az emeletről előkerülő unokaöcsém nem előzi meg ebben. Amióta a szüleim nyugdíjasok, már nem kell hajnalban kelniük, mint a munkával töltött évek alatt. Anyu néha végre kialhatja magát.”



„A dédnagymama halála után a dédpapa egészsége romlani kezdett, segítségre szorult, így a közben férjes asszonnyá vált anyám apámmal és az újszülött nővéremmel együtt kiköltözött hozzá 1976-ban. Engem is oda vittek haza születésem után, majd egy válást és egy új házasságot követően a húgomat is. A kis ház mellé épülő kétszintes házat már a nevelőapámmal együtt építette fel édesanyám 1986-ban. A két házat a régi fürdőszobából kialakított garázs köti össze. A fiatalon ácsként dolgozó dédnagyapám még azt megérte, hogy az új épületre tető került – elégedett volt az elkészült munkával –, aztán meghalt. Mi pedig, a három gyerek, anyám és nevelőapám beköltöztünk az új házba, az így megüresedett régibe pedig két évvel később a nagyszüleim költöztek ki a belvárosból. Mi hárman lányok azóta felnőttünk, a nővérem és én már elköltöztünk, de a húgom férjével és két gyerekével a nagy ház emeletén lakik most is." (Fotó: Ajpek Orsi)