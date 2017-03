Irán párhuzamos valóságai

A házibulikon jön elő igazán a párhuzamos valóság. Miközben az utcán hangszórókon hirdetik az államvallás igéjét, a bulikon alkohol van, a lányok lazán öltöznek – és a transzvesztiták is vállalhatják magukat, mármint a négy fal között. "Voltam olyan házibuliban, ahol még én is zavarba jöttem a lányok lezser ruhájától" – mesélte egy Iránban többször megfordult magyar turista nő. A könnyűzene létjogosultsága a határon mozog. Egy szűk körnek engedi a rendszer, hogy társadalmi szelepként működve könnyed zenéket játsszanak – részben ez is Pahlavi-örökség, hiszen akkor szabadon szólt a nyugati zene és volt jó pár hazai elismert művelője is –, a többség azonban sosem léphet nyilvánosan fel saját rockbandájával, amit összehoz a lakásában. "Miért menekülök? Hát én gitáros vagyok" – mondta a röszkei kerítés előtt egy iráni férfi. Vajon képes lehet megérteni egy hivatalnok, hogy zenésznek lenni Iránban alapos ok lehet a menedékkérelemre? Az ő stúdióját kirámolta a vallási rendőrség, berendezését, hangszereit elkobozták. (Fotó: Hossein Fatemi)