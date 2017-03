Ilona és Maddelena, a gyűlölt prolik

Az adrenalinfüggő Maddelena az egyik legkevésbé praktikus ruhájában parkourözik – gondolhatnánk. De igazából csak a 11. szülinapján foglalja el magát. Nem szerencsés olyan lakótelepet építeni, ahol a gyerekek is könnyen megmásszák az épületeket, mert meg fogják próbálni. Ebből a szempontból mi okosan csináltuk, hogy a minimális fantáziát is kiiktattuk minden nagy lakótelepünkből – egyszerűbb téglatesteket kívánni is alig lehetne. Itt meg kell még jegyezni, hogy a lakótelep mellé tervezett ingatlanok ranglistáján nagyjából az atomhulladék-lerakó és a nyitott lőtér közt helyezkedhet el a pályaudvar is, amiből nálunk azért van egy pár. Nem csak azért rossz ötlet a pályaudvar, mert a vasutasok éjfél után is képesek meglepően hangosan instruálni egymást, hogy ki hova tolasson a kurva anyjába. Hanem mert mindig felmászik néhány gyerek a vagonokra, hogy aztán egy pillanat alatt szénné égjen a magasfeszültségű vezetéktől. (Fotó: Sandra Mehl)