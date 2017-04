Almazöld ajtóra írt versektől a nagyregényig: Szabó Magda

Galgóczi Erzsébet engesztelhetetlen, Aczél György és az írónő már tud nevetni. A fotó valószínűleg 1978-ban készült, amikor Galgóczi és Szabó Kossuth-díjat kapott. Az 1956 után átírt kultúrpolitika befogadta és magasra emelte Szabó Magdát. Aczél próbálta jóvátenni, amit 1949-ben Révai egyetlen telefonnal tönkretett: „A kiadók, amelyekről azt hittem, elfelejtették, hogy volt valaha egy, az én leánynevemet viselő költő, mind megkerestek, anyagot kértek – a kör, amelyet 1949-ben egy adminisztratív intézkedés kettémetszett, összeforrt megint. 1958-ban megjelent a Freskó, a rákövetkező évben megkaptam rá a József Attila-díjat. Aczél György, mikor kezembe adta a dobozt, a dekrétet, azt mondta: 'Ez most az a díj. A Baumgarten. Nevessen már!' Nevettem, de aztán elfordultam tőle, és elsírtam magam. [...] Most újra itt futhatunk a manézsban, Szobotka is, én is, hány kört szaladjunk még, hogy soha többé ne kételkedjenek abban, hogy ide tartozunk? És mit bírnak még az izmaink? Az a díj ez, persze hogy az a díj. Csak közben elmúlt az ifjúság.” (Fotó: a Szabó Magda hagyaték fényképei)