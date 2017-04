18-an maradtak, megvénültek, de nem tágítanak az istenüktől

A mozgalom vezetője Isteni Atya, a felesége Isteni Anya. Kettejük közül már csak az asszony van testi valójában is jelen a hívekkel. Az Atya 1965-ben meghalt, legalábbis a külvilág számára. A követők felfogása szerint csak a testétől vált meg, a halál az ő esetében elképzelhetetlen, mert az ő szemükben nem egyszerűen spirituális vezető volt, még csak nem is próféta, hanem maga Isten, aki eljött az emberek közé. A mozgalom cölibátust követel meg a hívektől, ám az Atya, aki valódi nevét (George Baker) és múltját igyekezett homályban tartani, mióta 1912 körül Istennek nyilvánította magát, maga kétszer házasodott. A ma is élő Isteni Anya a második felesége. 21 éves volt, amikor hozzáment. Most a 88. évét tapossa. (Fotó: Kristin Bedford)