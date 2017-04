Az istenek lejöttek﻿ a grundra

Rákosi Mátyás a búzamező közepén búzakalászt vizsgál. Rákosi persze mindenhez értett. Mindenhez is! Nyilván a futballról is kiérlelt gondolatai voltak. Hogy az ominózus képen is ilyesmin járt-e az esze, sosem fogjuk megtudni, bár az utókor szerint Rákosi nem az érett búzaszemeket állt meg vizsgálni, hanem pisilni kullogott be a búzatáblába. Hát istenem, van ahol wc helyett ez is megteszi. (Fotó: Christian A. Werner)