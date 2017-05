Egy évszázadnyi fura tekintet Budapest utcáiról

Budapesten nem termett sok Garry Winogrand, Elliott Erwitt vagy Bruce Gilden, mert az első és második világháború, '56, majd a pártállami évek közhangulata nem igazán kedvezett a szabad utcai életnek és annak még szabadabb dokumentálásának.

*Direkt írtam Budapestet, le merném fogadni ugyanis, hogy a képek 99,9 százaléka a fővárosban és azon belül is a Nagykörút vonzáskörzetében készült, mindegy, hogy 1910-et vagy 2015-öt írunk.*

A budapesti utcák emberét történelmi tragédiák sora formálta bizonytalanná a kamerás idegenekkel szemben, a tárlat alapján pedig úgy tűnhet, hogy a streetfotó Magyarországon szinte sosem a hétköznapok névtelen szereplőiről, mindig inkább nyilvános események vagy szervezett beállítások résztvevőiről szól.

A tárlat egy évszázadnyi ellentmondásos helyzetet vonultat fel, ahol az emberek furcsán néznek a körülöttük ólálkodó kamerás alakra, vagy háttal állnak a fotósnak. Az évtizedek alatt csak kevés fotós tudott igazán jól eltűnni a képeiből, az ő képeik – mint például Benkő Imre fotói – azonnal ki is ugranak a körülöttük álló képek közül, ahol még a legspontánabbnak tűnő jelenetekből is kiérződik az erős feszengés, ami mindig a fotós szokatlan jelenlétének szólt – és ami a képek alapján az egész műfajt kísérte a nyolcvanas-kilencvenes évek végéig.

Mi is bemutatunk egy rövid válogatást a tárlat anyagából, de higgyék el: a nyikorgó múzeumi padló nem várt hangulatot ad az egyébként alig néhány centis századeleji képekhez, amikor közel kell hajolni hozzájuk, hogy az apró részleteket is megvizsgáljuk rajtuk. Szóval, érdemes elmenni és megnézni a többtucatnyi képet felvonultató gyűjteményt a falra rakva is.

A kiállítás június 25-ig látogatható.

Síp utca, 1911 – a Rothschild által a pesti zsidóknak hagyományozott 100 ezer korona kiosztásakor (Fotó: Müllner János / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Budapest, 1919. július – tűzifahiány a fővárosban (Fotó: Müllner János / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Erzsébet körút – Rákóczi út sarok, 1937 (Fotó: Schäffer Gyula / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Ismeretlen budapesti helyszín, 1938 – négylábú reklám (Fotó: Ismeretlen / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Csepel, 1945. június (Fotó: MAFIRT/MTI felvétele / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Budapest, 1940-es évek eleje – irgalmas nővérek polgári védelmi gyakorlaton (Fotó: Orelly Dezső / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Nagykörút, 1956. október vége (Fotó: Nagy Gyula / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Havanna-lakótelep, 1981 (Fotó: Benkő Imre / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Markusovszky tér, 1992 (Fotó: Szilágyi Lenke / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Óbuda, Szőlő utca, 1995 (Fotó: Szilágyi Lenke / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Balkonon túl no.14, 1996 (Fotó: Illés Barna / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Kossuth tér, 1999 – teljes napfogyatkozás Budapesten (Fotó: Mucsy Szilvia / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Blaha Lujza tér, 2004 (Fotó: Sióréti Gábor / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Népstadion buszállomás, 2008 (Fotó: Mucsy Szilvia / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Városliget, 2005 (Fotó: Kudász Gábor Arion / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Deák tér, 2006 (Fotó: Erdei Krisztina / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)

Rákóczi út, 2014 (Fotó: Gulyás Miklós / Kiscelli Múzeum Gyűjteménye)