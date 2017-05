Szüleink városképének részei voltak, most a szobánkban lóghatnak

A keletnémet Ködös Éjszaka című filmet hirdető plakát szintén a pop artot idézi, viszont a grafika 1969-ben készült – látszik is az eltérés a Szervezet plakátjához képest. Az alkotó személye ismeretlen, viszont megjelenik az égetett fotó jellegű kép, amit Finta József vezetett be a plakátművészetbe. Finta alapvetően amatőr fotós volt, aztán felfedezték, hogy ugyanannyira remek grafikus is, és az égetettfotó-technikát rengeteg grafikus kezdte alkalmazni. (Fotó: Ismeretlen művész, 1969 / Plakátbolt)