Megmérettette magát a magyar medve

Csaba a Tilos Rádió egy műsorában is beszélt tavasszal a medve közösségről Zoltánnal, az egyik legjobb barátjával, aki maga is a medve közösség tagja. Zoltán szervezte az első magyar medve találkozót, még 2002-ben. „Sokáig különféle online fórumokon tartottuk a kapcsolatot, cseteltünk, sörözés helyett kakaózásokat szerveztünk, és ezek a találkozók mindig nagyon jól sikerültek. 2002-ben aztán kitaláltam, hogy legyen medve buli, amire rögtön több mint száz ember eljött. Tehát érzékelhetően volt igény az emberekben. Havonta egyszer volt maci buli, és 2009-ben pedig megrendeztük az első meleg medve versenyt is.” A magyar közösség pár száz fős, tőlünk nyugatabbra sokkal kiterjedtebb a medvék csapata, egy csomó nyugat-európai városban, így Kölnben is van olyan bár, a Gentle Bears, amit kifejezetten a medve közönségnek nyitottak. Csaba szerint ennél a pár száznál valójában sokkal több magyar medve rejtőzködik, akik nem merik felvállalni magukat a családjuk és a nyilvánosság előtt. (Fotó: Bődey János / Index)