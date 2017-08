Bizarr sulibuli felnőtteknek

A Narayan nem csak a The Fat of the Land egyik száma, hanem egyebek mellett egy Himalájából eredő jelentőseb folyó neve is. Ahol pedig a folyó a Gangeszbe ömlik Sonpurnál, ott tartják a legnagyobb éves állatvásárral egybekötött hejehuját egész Ázsiában. Sonpur egy kétszázezres kis elővárosa a tartományi fővárosnak, a kétmilliós Patnának, mégis ősidők óta elképesztő mennyiségű ember és állat érkezik ide, a nagy vonalakban november első teliholdjától tartott több hetes búcsúszerű nagyvásárra. A nagyvásár alatt főleg állatkereskedelmet kell érteni elég laza előírásokkal, például máig könnyedén lehet elefántokat venni, pedig az még ott is tilos papíron. De egy sereg más védett állatból is bőven be lehet vásárolni a hagyományosabb kecskék, szárnyasok, lovak vagy épp kutyák mellett. Ahol pedig sok ember van pénzzel ellátva, ott minden mást is lehet kapni a fegyverektől, az edényeken át a mezőgazdasági gépekig. És persze szórakoztató szolgáltatások is bőven akadnak a körhintától a szerencsejátékokon át az artistákig sokféle formában. Mégis, talán a legérdekesebb a bizarr esti felnőtt tartalom a férfiaknak. Mi Maciej Dakowicz lengyel fotós tavaly készült képeiből válogattunk, aki egyébként korábban is szerepelt már már az újságban.