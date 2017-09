Az alsós kisfiú már kislányként élhet

(Fotó: Bődey János / Index)

Két éve írtunk a budapesti Balázs történetéről, az akkor 17 éves transznemű fiúról , aki hivatalos nem- és névváltoztatási kérelmet adott be. A kérelemhez csatolt minden szükséges papírt és támogató orvosi szakvéleményt, a kérelmeket elbíráló Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megtagadta a kérvényt, mondván, a kérelmező kiskorú. Balázs akkor már évek óta szedett hormonkészítményeket, így külsőre egy átlagos 17 éves fiatalembernek nézett ki, és rengeteg gondja volt abból, hogy minden papírja szerint Annának hívják.Balázs tavaly 18 éves lett, születésnapja után nem sokkal el is ismerték a magyar hatóságok a nemét . A hivatalos engedély megérkezése után Balázs az iratait kicseréltette, van új anyakönyvi kivonata, személyije, lakcímkártyája, adó- és tajkártyája is. Ezeket ráadásul ingyenesen kapta, mert első iratnak számítanak. A tajkártya azért is nagyon fontos, mert az orvos csak férfinévre szóló kártyára írhatja fel a Balázsnak szükséges hormonkészítményeket, amiket eddig a feketepiacról szerzett be.