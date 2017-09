A teremtés ideje

Sebastião Salgado a brazíliiai Aimorésban született 1944-ben. Közgazdászként végzett a São Paulo-i Egyetemen, majd a Nemzetközi Kávészervezetnél helyezkedett el. Munkája kapcsán jutott el Afrikába, ahol elkezdett fotózni. Érdeklődése gyorsan a dokumentarista fotográfia felé fordult. 1973-tól a Sygma majd a Gamma ügynökségeknek dolgozott, 1979-ben a Magnum Photos vette fel tagjai közé. Innen 1994-ben kivált, hogy feleségével megalapítsa saját ügynökségét, az Amazonas Images-t. A fotózás mellett humanitárius tevékenységet is végez, ezért sokan „fotóantropológusként" vagy „aktivista fotósként" tekintenek rá. Az Orvosok határok nélkül szervezettel másfél évig Afrikában tevékenykedett, feleségével pedig a brazil őserdők megmentésén fáradozik.

A Műcsarnokban most látható képei egy nyolcéves projekt, a Genezis keretében készültek. Salgado azt szerette volna feltérképezni, mi az, ami a civilizáció mellett megmaradt a „teremtés idejéből". Képeivel párbeszédre hív a bolygó jövőjéről, ahogy eddig projektjeivel, a Workers (Munkások, 1993) és a Migrations (Vándorlás, 2000) címen bemutatott anyagokkal is tette. Míg az első két projekt a a radikális társadalmi-gazdasági változások miatt bekövetkező emberi tragédiákat dokumentálta, a Genesisben a természetnek szentelte figyelmét. A kiállítás képei öt egységre tagolódva mutatják be a Föld Salgado szerint még érintetlen területeit.

Északi területek

Különlegesen zord időben a nyenyecek rénszarvasaikkal együtt több napot is eltölthetnek egy helyen. Az Ob folyótól északra, a sarkkörön belül. Jamal-félsziget, Szibéria, Oroszország, 2011 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)

A navajo területen torkollik egymásba a Colorado és a Kis-Colorado folyó. A Grand Canyon Nemzeti Park a kettő találkozása után kezdődik. Arizona, USA, 2010 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)





Afrika

Zambiában az elefántokat (Loxodonta africana) orvvadászok tizedelik, ezért félnek az emberektől és a járművektől, gyorsan beszaladnak előlük a bozótokba. Kafue Nemzeti Park, Zambia, 2010 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)

Hatalmas homokdűnék Albrg és Tin Merzouga között, Tadrartban, Djanettől délre. Algéria, 2009 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)

A világon már csak a murszi és szurma nők viselnek ajaktányért. Dargui egy murszi falu a Mago Nemzeti Park területén, Jinka közelében. Etiópia, 2007 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)





Amazónia és Pantanal

Brazília Mato Grosso államának Felső-Xingu térségében a waura nép a falu közelében lévő Piulaga-tóban halászik. A Felső-Xingu-medence sokféle népnek ad otthont. Brazília, 2005 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)

A zo’é Towari Ypy faluban a nők gyakran használják az orleánfa (Bixa orellana) piros gyümölcsét testük színezésére, illetve főzéshez. Pará, Brazília, 2009 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)





Déli félteke

Jéghegy a Paulet-sziget és a déli Shetland-szigetek között a Weddel-tengeren. Antarktiszi-félsziget, 2005 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)

A déli simabálna (Eubalaena australis) kedveli a Valdés-félszigetet, mert annak két öble, a Golfo San José és a Golfo Nuevo menedéket kínál számára. Gyakran úgy úszik, hogy a farkát a víz felett tartja. Valdés-félsziget, Argentína, 2004 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)

Állszíjas pingvinek (Pygoscelis antarctica) egy jéghegyen a Zavodovski- és a Visokoi-szigetek között. Déli-Sandwich-szigetek, 2009 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)





Menedékek

Tengeri leguán (Amblyrhynchus cristatus). Galápagos, Ecuador, 2004 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)

Teureum, a mentawai törzs sámánja (sikerei) és főnöke. Ez a sámán a szágó számára készít szűrőt a szágópálma leveleiből. Siberut-sziget, Nyugat-Szumátra, Indonézia, 2008 (Fotó: Sebastiao Salgado / Amazonas i)

A kiállítást a brazil Vale cég közreműködésével Lélia Wanick Salgado szervezte. Sebastião Salgado képeit november 12-ig tekintheti meg a Műcsarnokban.