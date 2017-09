Amit Fischer Iván beállított, az húsz évig úgy maradhat

A díszletként használt figurákat Novák Eszter SZFE-s tanítványai játszották. Fischer Iván már 2009-ben is hasonló ötlettel rendezte a Don Giovannit, akkor is Novák osztályát választotta ki. A színészeknek nagyon koncentráltan kell mozogniuk, már ha mozoghatnak egyáltalán, néha pedig kórusként is szerepelnek. “A nyitánynál van egy 15 perc, amikor mozdulatlanul kell állni, ez fizikailag is nehéz” - mondja Mentes Júlia, az osztály egyik tagja. Attól, hogy fehérre vannak mázolva, minden tekintetük, minden gesztusuk sokkal jobban látszik a nézőtérről. Volt külön próbájuk Fischer Ivánnal, ahol több variációt is elpróbáltak, és közösen választották ki, hogy mi legyen a végleges. Az osztály ment aztán Skócia után tovább a zenekarral New Yorkba is. “Eszméletlen élmény volt a Broadway-n fellépni.”

(Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)