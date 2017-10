Mindenki megdöglik vagy lelép, a jövőből is elég

Ez nem a DK, vagy a Momentum kormányellenes szlogenje, hanem még Müller Péter énekelte, lassan 40 éve, amikor a nyolcvanas évek fiatal, újhullámos zenekarai szemben álltak a kései szocializmus kilátástalanságával. Elég ezt az URH dalt meghallgatni, hogy megértsük, mennyire más hang volt ez abban az időben, amikor a hivatalos slágerlistán a Neoton Família, Zoltán Erika, a Napoleon Boulevard és az Első Emelet jelentette a friss zenét.



URH, Kontroll csoport, Bizottság, ETA, Sex-E-Pil, 2. műsor, Hús, Kézi Chopin, Cég, BP. Service: ha ismerősek önnek ezek a nevek, tudja miről van szó. Mivel a zenekarok tagjai gyakran alkottak párhuzamosan több műfajban is, így általában maguk készítették plakátjaikat is. Ezekből nyílt most kiállítás a Kieselbach Galériában, Pokoli aranykor címmel.