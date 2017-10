Hazafias táborok, mexikói tömegsírok, és a kommunizmus helyszínei az idei Capa-ösztöndíjasoknál

Bartha Máté: Kontakt

A First Contact hadászati szakkifejezés, amely két szemben álló csapat első fegyveres összecsapását, az első találkozást jelöli. Ugyanezen kifejezést használják a hobbi szintű használatra kifejlesztett, úgynevezett airsoft fegyvert használó csoportok is. Ilyen a Honvédsuli egyesület is, melynek elkötelezett célja 10 és 18 közti fiatalok fegyelemre, hazaszeretetre, bajtársiasságra való nevelése.

A kamaszkor ugyanakkor másfajta első találkozások színtere is: találkozás a felelősséggel, elvárásokkal, a másik nemmel. Sorozatom kamaszoknak szóló katonai témájú táborokról tudósít. Gyerekek oktatnak gyerekeket fegyverek használatára. Eközben szabad ég alatt táboroznak, tüzet gyújtanak, kirándulnak, együtt énekelnek. Szereznek néhány horzsolást, kínlódnak a fekvőtámaszokkal, és fegyelmezik egymást. Eltökéltek, máskor lusták, harciasok, szerelmesek

(Fotó: Bartha Máté / Capa Központ)