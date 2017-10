Rohingja menekültek, a Naf-folyó bangladesi oldalán. A katonai akciók miatt most befogadja őket a világ egyik legsűrűbben lakott és egyik legszegényebb országa, de korábban Banglades sem volt segítőkész. Hiába a közös muszlim vallás, a Bangladesben eddig is élő 400 ezer rohingja is másodrendű állampolgárként élt országában. De még mindig jobb a helyzetük, mint a buddhista Mianmarban, ahol a vallási különbség is fokozta a nyomást, ráadásul a rohingják állampolgárságot sem kaphattak és mozgásukban is korlátozták őket a hatóságok. Ezért korábban - az augusztusi mianmari katonai akciók előtt - is voltak menekültek, de őket a határ bangladesi oldalán inkább igyekeztek erővel visszaűzni Mianmarba. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)